La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición de Jefferson Muriel hacia España

Este viernes, la Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Jefferson Muriel, presuntamente cabecilla de los ‘Black Panthers’, quien al parecer participó en delitos de organización criminal y tentativa de asesinato en julio de 2021 en Pamplona, España.

El alto tribunal asegura que Muriel fue solicitado por la Audiencia Provincial de Navarra, ya que al parecer el sujeto fue partícipe de un intento de homicidio a dos hombres. Según las autoridades, el colombiano habría coordinado el traslado de miembros de esta banda para ejecutar el ataque como parte de una venganza.

“Respecto de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO, formulada por vía diplomática por el Gobierno del Reino de España, para su enjuiciamiento, de conformidad con el auto del 22 de abril de 2025, de la Audiencia Provincial de Navarra (España), que se sigue en su contra por el delito de “pertenencia a organización delictiva y asesinato en grado de tentativa” dijo la Corte.

Finalmente, el alto tribunal reitera que esta extradición si cumplen con requisitos, especialmente en la doble incriminación en ambos países como “concierto para delinquir y tentativa de homicidio”.