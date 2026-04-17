Inició construcción del nuevo estadio de fútbol en Turbana, Bolívar

Con liderazgo directo y cumpliendo su compromiso con las comunidades, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, dio inicio oficial a la construcción del nuevo estadio de fútbol de Turbana, una infraestructura que marcará un antes y un después en el desarrollo deportivo del municipio.

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El mandatario departamental encabezó el acto simbólico del “primer palazo”, dando así luz verde a una obra esperada durante años por deportistas, entrenadores y familias, y que hoy comienza a hacerse realidad bajo su administración.

Durante la jornada, Arana destacó que este escenario será uno de los más modernos y completos del norte del departamento, pensado para brindar condiciones dignas a los jóvenes talentos que hoy entrenan en espacios improvisados.

“Este será uno de los estadios más bonitos de la región. Tendrá cancha de grama sintética, iluminación LED para entrenamientos nocturnos, camerinos, graderías, cerramiento y todas las medidas reglamentarias para fútbol once. Aquí estamos cumpliendo con hechos lo que prometimos”, afirmó el gobernador.

La importancia de esta obra quedó reflejada en historias como la de Nicol Rincón Babilonia, una niña de 9 años que sueña con convertirse en futbolista profesional y representar a Colombia en la selección femenina.

“Yo sueño con ser como Linda Caicedo, pero aquí en Turbana no tenemos un lugar adecuado para entrenar. Con este nuevo estadio vamos a poder cumplir nuestros sueños”, expresó la menor, vestida con el uniforme de su club.

El talento juvenil del municipio también se evidencia en jóvenes como Romario Caro Tilber, quien relató las dificultades actuales para entrenar.

“Entrenamos en terrenos con huecos y piedras, nos caemos mucho y nos golpeamos. Hoy el Gobernador nos dio la esperanza de contar con un estadio que vamos a cuidar mucho cuando lo terminen”, manifestó.

El proyecto contempla gradería cubierta con capacidad para más de 800 personas, baterías sanitarias, duchas, zonas comerciales, juegos infantiles y amplios espacios que facilitarán la movilidad de los asistentes y el acceso vehicular.

Además, el gobernador Yamil Arana anunció que la obra será entregada en un plazo máximo de ocho meses, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del deporte como herramienta de transformación social.

Por su parte, el alcalde de Turbana, Maicol Olascuaga, destacó el respaldo del Gobierno departamental al progreso del municipio.

“Nunca antes habíamos contado con un Gobernador tan comprometido con el progreso de Turbana. Hoy iniciamos una obra anhelada por años y seguimos avanzando en proyectos clave para nuestro municipio”, afirmó.

Con este nuevo estadio, el gobernador Yamil Arana Padauí consolida su apuesta por la infraestructura deportiva como motor de desarrollo social, brindando oportunidades reales a las nuevas generaciones y fortaleciendo el talento deportivo en Bolívar.