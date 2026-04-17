Incineran vehículos de una empresa de energía en zona rural de San Pedro, Valle

Incineran vehículos de empresa de energía en zona rural de San Pedro, Valle

Dos vehículos de una empresa de energía fueron incinerados en la zona rural del municipio de San Pedro, en el centro del Valle del Cauca. No se reportaron personas heridas.

El hecho ocurrió en la vereda Angosturas, donde trabajadores realizaban labores técnicas en una torre de energía cuando fueron abordados por cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

De acuerdo con la información preliminar, los sujetos vestían prendas de uso militar, intimidaron al personal y habrían exigido el presunto pago de extorsiones para permitir la operación en la zona.

Tras la amenaza, los hombres procedieron a quemar los vehículos y posteriormente dejaron en libertad a los trabajadores.

Las autoridades confirmaron que iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y brindan acompañamiento a la empresa afectada.

Según las primeras hipótesis, los responsables serían integrantes del frente 57 “Yair Bermúdez”, una disidencia independiente de las FARC que disputa el control territorial con la estructura ‘Adán Izquierdo’, bajo el mando de Iván Mordisco.