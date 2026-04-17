Hombre fue hallado muerto con impacto de bala en zona rural de Barranco de Loba, Bolívar

En investigación por parte de las autoridades permanece el caso donde resultó muerto Álvaro Chávez Sierra, quien fue hallado con un disparo en la cabeza cerca al corregimiento de San Antonio, zona rural de Barranco de Loba- Bolívar.

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Lo que se ha podido establecer es que la víctima fatal fue llevada hasta el punto conocido como ‘El Espinazo del Diablo’, y en ese lugar, presuntamente, recibió el certero balazo que terminó llevándolo al deceso.

Tras el procedimiento judicial, los restos mortales fueron conducidos hasta la morgue de Medicina Legal para su posterior entrega. Por ahora no son claras las motivaciones de este crimen, pero se especula sobre un tema asociado con ajuste de cuentas.