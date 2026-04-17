“Eso no es cultura, son delincuentes”: alcalde Galán por amenazas para vandalizar Metro

Bogotá

Ha generado rechazo el plan organizado para vandalizar el Metro de Bogotá revelado por el concejal, Juan David Quintero, en el que en un video podcast encapuchados reconocen que están planeando estas acciones.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo frente a estas revelaciones indicando que son “delincuentes”.

“No tiene nada que ver con un tema de cultura, de apropiación, son unos delincuentes que se ponen de acuerdo y actúan de manera sistemática como lo confiesan, planeada, coordinada para destruir bienes públicos”, aseguró el mandatario.

Desde el Distrito perseguirán están acciones que están dirigidas a destruir no solamente la infraestructura del Metro sino los trenes.

Para el secretario César Restrepo esto es algo novedoso porque “nunca habíamos tenido la confesión de estos delincuentes en caras y no hay que ponerle otra palabra, son delincuentes”.

De acuerdo con Restrepo, estas personas incurren en tres delitos: daño en bien ajeno, concierto para delinquir e interrupción del servicio público de transporte, pero también estaría evaluando terrorismo.

“Y en la medida en que utilicen medios para intimidar a la ciudad, buscaremos la forma de llevarlos a responder por terrorismo”.

Desde la Policía Metropolitana están desplegando sus capacidades para encontrar e identificar estas personas, y hacer efectiva su captura.