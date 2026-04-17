Ecuador recibe su mayor central hidroeléctrica en medio de temores de racionamiento energético

Un joven ecuatoriano revisa con una vela un medidor de luz en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome / José Jácome ( EFE )

El Gobierno de Ecuador formalizó la recepción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país, una década después de su entrada en funcionamiento en 2016, tras años de retrasos por fallas estructurales y miles de fisuras detectadas en la obra construida por la empresa china Sinohydro.

El gerente del proyecto Coca Codo Sinclair de Sinohydro, Sheng Mingzhong, y el subgerente del proyecto de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Pedro Luis Rodríguez, firmaron el acta de recepción definitiva, un acto que, según el Ejecutivo, “destraba un proceso histórico”.

Coca Codo Sinclair está ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos y fue construida durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), con una inversión de 2.000 millones de dólares.

Fallas durante la construcción

Entró en funcionamiento a finales de 2016, pero nunca fue recibida totalmente por el Gobierno debido a fallas detectadas desde su construcción.

En 2018, la Contraloría (Tribunal de Cuentas) identificó 7.648 fisuras en los distribuidores, que son los que receptan el caudal que luego se transporta a las turbinas para generar energía.

Sin embargo, medios locales señalaron que la hidroeléctrica registró más de 17.000 fisuras en 2022.

La recepción de Coca Codo Sinclair se concretó en cumplimiento de un laudo por acuerdo de las partes, que fue notificado por la Corte Internacional de Arbitraje el 3 de abril pasado.

El Gobierno señaló que este acuerdo, que calificó como un “hito”, no implica “la cesión de la hidroeléctrica ni una pérdida de control del Estado”.

“Por el contrario, Ecuador mantiene la rectoría, supervisión y defensa de sus intereses sobre Coca Codo Sinclair, infraestructura fundamental para la seguridad energética nacional”, ya que las garantías de buen funcionamiento y ausencia de defectos en los distribuidores se mantendrán en custodia de Celec.

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Cambio de manos

Ahora el Ejecutivo traspasará su operación, mantenimiento y el 100 % del riesgo a la empresa PowerChina, que se encargará de reparar las fisuras y los defectos detectados por la Contraloría, según informó la Celec.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, junto con su homólogo chino, Xi Jinping. (Foto: Javier Cano / ACGEcuador/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, junto con su homólogo chino, Xi Jinping. (Foto: Javier Cano / ACGEcuador/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

La construcción de esta hidroeléctrica, que aporta hasta el 30 % de la energía eléctrica que consume el país, también estuvo marcada por casos de presunta corrupción.

El expresidente Lenín Moreno (2017 - 2021) fue llamado a juicio en diciembre pasado por presunto cohecho, por supuestamente haber recibido él y su familia directa más de un millón de dólares en sobornos por parte de Sinohydro para la construcción de la central.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido cuando Moreno ejercía como vicepresidente de Correa.

Ya hay apagones

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, explicó que los cortes de luz registrados durante la última semana en Quito y Guayaquil han ocurrido particularmente por “mantenimiento y casos emergentes”.

Velez indicó que el compromiso del gobierno de Daniel Noboa será informar oportunamente sobre los cortes. La secretaria agregó que los trabajos de mantenimiento serán suspendidos y que, cuando no sea posible, se “informará con tiempo”.

La secretaria aseguró que los índices de los embalses están en un nivel adecuado.

¿Racionamiento inminente?

Apagones en Ecuador. I Foto: RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images. / RODRIGO BUENDIA Ampliar Apagones en Ecuador. I Foto: RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images. / RODRIGO BUENDIA Cerrar

“No es una situación de generación y, por lo tanto, no hay peligro de racionamientos como los que hemos pasado antes, nos hemos enfrentado a casos aislados que han incomodado a la ciudadanía”, indicó Vélez.

La secretaria reconoció que el país está viviendo “una ola de calor nunca antes vista que no solamente calienta a los calentadores sino que aumenta el consumo”.