Destacada actuación del ciclismo de pista del Valle con 27 medallas en el evento internacional
El buen resultado en Bogotá marca el punto de partida para el próximo reto de la Selección Valle: el campeonato nacional en Bucaramanga
La Selección Valle del Cauca de ciclismo de pista volvió a demostrar su protagonismo a nivel nacional tras su participación en el Campeonato Nacional disputado en el velódromo Luis Carlos Sarmiento de Bogotá, donde cerró su actuación con un total de 27 medallas: 7 de oro, 11 de plata y 9 de bronce.
El equipo vallecaucano mostró solidez tanto en pruebas de velocidad como de fondo, consolidando un rendimiento equilibrado en distintas categorías y reafirmando su tradición en esta disciplina.
Uno de los nombres más destacados fue el de Juan Felipe Peláez, quien lideró la cosecha dorada con dos medallas de oro en keirin y scratch, además de un bronce en velocidad. Su desempeño lo posicionó como una de las figuras del campeonato.
También sobresalió Lousiana Valencia, quien en la categoría prejuvenil sumó una medalla de oro, una de plata y una de bronce, confirmando su proyección como una de las promesas del ciclismo del departamento.
A continuación, la relación de medallas obtenidas por la Selección Valle en Bogotá:
Medallas de oro:
Juan Felipe Peláez: keirin prejuvenil y scratch
Lousiana Valencia: scratch
Manuela Carrasquilla: velocidad prejuvenil
Nicolás Pinilla: scratch juvenil
Isabella Pinilla: puntos juvenil
José Miguel Cardona: puntos prejuvenil
Medallas de plata:
Jorsh Antony Martínez (2): ómnium juvenil y eliminación
Lousiana Valencia: puntos prejuvenil
Ashly Gálvez: keirin prejuvenil
Santiago Arias: keirin prejuvenil
Juan Miguel Rojas: keirin juvenil
Ana Sofía Suárez: puntos juvenil
Sheylin Gómez: eliminación juvenil
Jhoan Hugo Valencia: velocidad prejuvenil
Mateo González: velocidad juvenil
José Miguel Cardona: scratch
Medallas de bronce:
María del Mar Agudelo, Isabella García y Natalia Martínez: velocidad por equipos
Natalia Martínez: keirin
Daniel García: scratch juvenil
Ana Sofía Suárez: scratch juvenil
Isabel Sofía Bonilla: puntos
José Gabriel Molina: puntos prejuvenil
Jhoan Hugo Valencia: keirin prejuvenil
Daniel García: puntos juvenil
Juan Felipe Peláez: velocidad prejuvenil
Tras este resultado, la delegación vallecaucana ya proyecta su próximo reto: el Campeonato Nacional de pista prejuvenil y juvenil en Bucaramanga, que se disputará la próxima semana, junto con la competencia de ruta juvenil.
Desde la dirigencia, el balance es positivo. El presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, Jarlinson Pantano, destacó el trabajo del equipo y el rendimiento de varios deportistas, resaltando especialmente la actitud de los velocistas y la aparición de nuevas figuras dentro del proceso.