Destacada actuación del ciclismo de pista del Valle con 27 medallas en el evento internacional

La Selección Valle del Cauca de ciclismo de pista volvió a demostrar su protagonismo a nivel nacional tras su participación en el Campeonato Nacional disputado en el velódromo Luis Carlos Sarmiento de Bogotá, donde cerró su actuación con un total de 27 medallas: 7 de oro, 11 de plata y 9 de bronce.

El equipo vallecaucano mostró solidez tanto en pruebas de velocidad como de fondo, consolidando un rendimiento equilibrado en distintas categorías y reafirmando su tradición en esta disciplina.

Uno de los nombres más destacados fue el de Juan Felipe Peláez, quien lideró la cosecha dorada con dos medallas de oro en keirin y scratch, además de un bronce en velocidad. Su desempeño lo posicionó como una de las figuras del campeonato.

También sobresalió Lousiana Valencia, quien en la categoría prejuvenil sumó una medalla de oro, una de plata y una de bronce, confirmando su proyección como una de las promesas del ciclismo del departamento.

A continuación, la relación de medallas obtenidas por la Selección Valle en Bogotá:

Medallas de oro:

Juan Felipe Peláez: keirin prejuvenil y scratch

Lousiana Valencia: scratch

Manuela Carrasquilla: velocidad prejuvenil

Nicolás Pinilla: scratch juvenil

Isabella Pinilla: puntos juvenil

José Miguel Cardona: puntos prejuvenil

Medallas de plata:

Jorsh Antony Martínez (2): ómnium juvenil y eliminación

Lousiana Valencia: puntos prejuvenil

Ashly Gálvez: keirin prejuvenil

Santiago Arias: keirin prejuvenil

Juan Miguel Rojas: keirin juvenil

Ana Sofía Suárez: puntos juvenil

Sheylin Gómez: eliminación juvenil

Jhoan Hugo Valencia: velocidad prejuvenil

Mateo González: velocidad juvenil

José Miguel Cardona: scratch

Medallas de bronce:

María del Mar Agudelo, Isabella García y Natalia Martínez: velocidad por equipos

Natalia Martínez: keirin

Daniel García: scratch juvenil

Ana Sofía Suárez: scratch juvenil

Isabel Sofía Bonilla: puntos

José Gabriel Molina: puntos prejuvenil

Jhoan Hugo Valencia: keirin prejuvenil

Daniel García: puntos juvenil

Juan Felipe Peláez: velocidad prejuvenil

Tras este resultado, la delegación vallecaucana ya proyecta su próximo reto: el Campeonato Nacional de pista prejuvenil y juvenil en Bucaramanga, que se disputará la próxima semana, junto con la competencia de ruta juvenil.

Desde la dirigencia, el balance es positivo. El presidente de la Liga de Ciclismo del Valle, Jarlinson Pantano, destacó el trabajo del equipo y el rendimiento de varios deportistas, resaltando especialmente la actitud de los velocistas y la aparición de nuevas figuras dentro del proceso.