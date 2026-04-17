Deportivo Cali golpeó en el segundo tiempo y se metió en la pelea de la Liga Femenina

Deportivo Cali sumó una victoria clave en condición de visitante tras imponerse 0-2 ante Once Caldas, en un compromiso correspondiente a la séptima fecha de la Liga Femenina BetPlay. El equipo vallecaucano resolvió el partido en el segundo tiempo y confirmó su buen momento en el torneo.

Durante la primera parte, el encuentro fue parejo, con pocas opciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha. Sin embargo, tras el descanso, el conjunto ‘azucarero’ logró marcar diferencia desde temprano y encaminar el resultado.

Al minuto 47, Leidy Cobos abrió el marcador y obligó al equipo local a adelantar líneas en busca del empate. Cali supo manejar los espacios y mantener el control del juego ante la necesidad del rival.

El tramo final estuvo marcado por la tensión. Once Caldas se quedó con diez jugadoras tras la expulsión de S. Arroyo al minuto 80, lo que complicó sus opciones de reacción. En el tiempo añadido, Deportivo Cali también sufrió la expulsión de Paula Medina (90’+4), pero logró sostener la ventaja y sentenciar el partido al 90’+8 con un gol de Ingrid Guerra, tras asistencia de Yessica Bermeo.

Con esta victoria, el conjunto vallecaucano asciende a la cuarta posición con 14 puntos, consolidándose en la pelea por los primeros lugares. En el contexto regional, América se mantiene segundo con 18 unidades, mientras que Orsomarso es undécimo con 7 puntos e Internacional Palmira aparece en la parte baja, igualado en puntos con Cali, pero condicionado por la diferencia de gol.

Equipos vallecaucanos – Fecha 8

América vs Real Santander- jueves 23 de abril, 3:00 p.m. Estadio Villa Concha

Deportivo Cali vs Junior- jueves 23 de abril, 3:30 p.m. Estadio Deportivo Cali

Internacional Palmira vs Fortaleza- jueves 23 de abril, 4:00 p.m. Estadio Francisco Rivera Escobar

Orsomarso vs Atlético- Domingo 26 de abril, 3:00 p.m. Estadio Raúl Miranda (Yumbo)