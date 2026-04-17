Atacada patrulla del Ejército en la región del Catatumbo

Unidad militar atacada en zona rural del municipio de Tibú / Foto Archivo

Norte de Santander

Miembros del Ejército Nacional fueron hostigados en las últimas horas en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Las autoridades civiles informaron que cuando las unidades militares adelantaban labores de registro y control de área fueron atacados con explosivos.

El hecho se presentó en la zona rural del municipio de Tibú, en la vía al corregimiento de Tres Bocas, sobre el sector de a Aduana.

Por ahora no se reportan soldados heridos por el hecho violento. Algunos con aturdimiento por el impacto que generó la onda del explosivo.

La fuerza pública en Norte de Santander se mantiene en alerta máxima frente a las acciones violentas que vienen generando los grupos guerrilleros que delinquen en la zona.