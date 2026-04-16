Tres personas fueron asesinadas en Cúcuta

Tres personas fueron asesinadas en las últimas horas/Imagen de archivo - Colprensa.

Cúcuta

La muerte se pasea por cualquier lugar de la ciudad y sigue cobrando vidas diariamente, en medio de los interrogantes a las autoridades por el recrudecimiento de los ataques violentos.

En las últimas horas, tres nuevas muertes violentas se registraron en la ciudad desconociéndose los móviles que rodearon estas situaciones.

El primer hecho se presentó en el barrio Morelli donde un hombre identificado como José Eduardo Peña fue asesinado al interior de un inmueble.

Posteriormente, casi a la medianoche del miércoles se registró un doble homicidio en la Avenida Libertadores muy cerca a un centro comercial, sobre la intersección que conduce a la central de abastos.

En ese punto fueron asesinados dos hombres que iban a bordo de un vehículo y fueron atacados por sicarios que los ultimaron en ese lugar.

Al lugar llegó la Brigada Interinstitucional para adelantar los actos urgentes y la inspección a cadáver de las víctimas, identificadas como Pedro Antonio Breto Jiménez y el otro hombre conocido con el alias de “El veneco”

De los responsables de estos hechos no hay pistas. Los investigadores han iniciado las acciones tendientes a esclarecer lo ocurrido y quienes serían los autores.

Se estableció que al parecer estas personas tendrían nexos con bandas criminales que delinquen en Cúcuta y el área metropolitana.