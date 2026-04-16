Muere minero en zona rural de Sardinata, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un trágico hecho se registró en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander, donde un minero de nacionalidad venezolana perdió la vida en medio de su jornada laboral.

El caso ocurrió en la vereda El Cairo, corregimiento Las Mercedes, donde, según información preliminar, el trabajador se encontraba desarrollando actividades de minería cuando se presentó el incidente que terminó costándole la vida.

Hasta el momento, las circunstancias de lo sucedido no han sido esclarecidas.

Tras lo ocurrido, familiares y compañeros mineros adelantaron las labores para recuperar el cuerpo en el lugar de los hechos, en medio de la consternación que generó la emergencia.

Las autoridades confirmaron que la identidad de la víctima aún no ha sido establecida.

No es la primera que se registra una tragedia de esta magnitud en este municipio de Norte de Santander, varias han sido las víctimas fatales y en las mismas circunstancias.

La comunidad ha expresado y ha cuestionado las medidas de seguridad que tienen los mineros.