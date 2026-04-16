Lluvias afectan tramos viales en los pueblos de Occidente y al sur de la región

Hay alerta roja entre Chinácota y Ragonvalia, Norte de Santander, por fuertes lluvias. / Foto: Alcaldía.

Norte de Santander

Las intensas lluvias que se han presentado en las últimas horas siguen provocando afectaciones a la movilidad en el departamento de Norte de Santander.

Los conductores de transporte público y de carga han generado alertas a las autoridades sobre el riesgo que están atravesando para movilizarse por los Pueblos de Occidente y hacía el sur de la región.

En el occidente del departamento la caída de rocas y deslizamiento han generado algunas dificultades en el sector conocido como Alto de los Compadres, provocando demoras en la movilidad por ese sector para quienes transitan por esa región.

Al sur, las emergencias viales se presentan entre el municipio de Chinácota y Ragonvalia, en la vereda San Pedro donde se han registrado graves daños en la vía por deterioro, y que se ha agudizado por las precipitaciones.

Sobre este sector se ha venido adelantando una intervención del gobierno departamental pero las precipitaciones han afectado los trabajos de infraestructura.