Ataque de dron con explosivos destruye vivienda en el Catatumbo

Norte de Santander.

La preocupación crece en el corregimiento Luis Vero, en zona rural de Sardinata, donde comunidades campesinas denunciaron un recrudecimiento de la violencia y solicitaron acciones urgentes para proteger a la población civil.

A través de un comunicado, los habitantes hicieron un llamado directo a los grupos armados ilegales para que cesen las acciones violentas y respeten la vida de quienes permanecen en el territorio.

La alerta surge luego de que una vivienda ubicada en la vereda Planadas, fuera destruida por un dron cargado con explosivos, situación que incrementó la zozobra entre las familias del sector.

La situación de orden público también estaría impactando otras veredas cercanas como El Progreso, Los Naranjos, Caño Grande, La Fría y Chiquinquirá, donde ya se han reportado desplazamientos de habitantes que buscan resguardarse ante el riesgo de nuevos ataques.

Ante este panorama, las comunidades expresaron su preocupación por la seguridad de los estudiantes y sus familiares, y solicitaron la implementación de medidas que permitan continuar con el calendario académico bajo modalidades flexibles, remotas y asincrónicas, teniendo en cuenta las dificultades de acceso y conectividad en la zona.

Asimismo, hicieron un llamado a la administración municipal para que se pronuncie y adopte acciones concretas frente a la crisis humanitaria, al tiempo que pidieron el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales para brindar ayuda a las familias afectadas.

Las comunidades de Luis Vero insisten en la necesidad de una intervención inmediata que permita frenar la violencia, evitar nuevos desplazamientos y recuperar la tranquilidad en esta zona del Catatumbo.