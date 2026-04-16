Ataque a líder social en el municipio de El Zulia

Ataque armado a líder social en el municipio de El Zulia / Foto Archivo( Wikipedia.org )

Cúcuta

Hombres en moto atacaron en las últimas horas a un reconocido líder social de la Y de Astilleros en el municipio de El Zulia, identificado como Trino Yair Rodríguez Vejar.

La víctima se desplazaba en un vehículo con otra persona por el sector de la Angelita, cuando fueron interceptados por hombres en motocicleta que les dispararon, dejándolo herido.

El hombre de profesión electricista, fue auxiliado y trasladado a un clínica privada de la ciudad de Cúcuta donde se recupera de las heridas por impacto de arma de fuego.

Las autoridades en el lugar del ataque hallaron panfletos de las disidencias armadas, con algunos presuntos señalamientos y amenazas hacía la persona atacada.

En esta zona del país, los líderes sociales han advertido sobre el grave riesgo en que se encuentran por el aumento de la inseguridad en la ciudad y el departamento de Norte de Santander.