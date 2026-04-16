ANI ratifica que el puente El Pintao es responsabilidad del Municipio de Sincelejo

Sincelejo

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que la responsabilidad plena sobre el puente del arroyo El Pintao, ubicado en el tramo urbano de la Troncal de Occidente en Sincelejo, recae exclusivamente sobre el Municipio, tras la reversión del corredor vial realizada en abril de 2025.

Así lo afirmó Roberto Uparela Brid, vicepresidente ejecutivo de la ANI, durante una entrevista concedida a Caracol Radio, en la que precisó que el tramo comprendido entre la intersección El Maizal y las inmediaciones de la Universidad CECAR pasó formalmente a manos de la Administración municipal, junto con toda la infraestructura asociada.

El directivo explicó que, aunque el corredor hace parte de una vía de uso nacional, en este punto tiene carácter urbano, cuenta con nomenclatura municipal y está incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial de Sincelejo, lo que implica que su operación, mantenimiento y gestión del riesgo corresponden al ente territorial.

No obstante, Uparela Brid señaló que la ANI decidió sumarse de manera voluntaria a la búsqueda de una solución, razón por la cual adelanta un proceso para contratar estudios patológicos y diseños de ingeniería a detalle, con el fin de identificar las causas del daño estructural y plantear una alternativa técnica de intervención.

Según explicó en Caracol Radio, inspecciones visuales han evidenciado una alta acumulación de residuos y sedimentos debajo del puente, situación que, sumada a las temporadas de lluvias registradas en 2025 y 2026, habría alterado el comportamiento hidráulico del arroyo y generado procesos de socavación en la estructura.

El vicepresidente de la ANI indicó que la entidad espera contar con los estudios y diseños a mediados de 2026 y propuso que, una vez superada la ley de garantías, se pueda suscribir un convenio interadministrativo en el que la ANI aporte el diagnóstico técnico y el Municipio asuma la ejecución de la obra con recursos propios.

Finalmente, reiteró que la ANI no asume la responsabilidad directa del problema, pero sí está dispuesta a apoyar técnicamente la solución, insistiendo en que la Alcaldía tiene la facultad y el deber de adoptar medidas estructurales de fondo para garantizar la seguridad de los usuarios.