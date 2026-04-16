28 escritores de la SAWT eligen conocer a Cartagena y entra a la élite del turismo norteamericano

28 escritores de la SAWT eligen conocer a Cartagena, posicionándola en la élite del turismo norteamericano

Como un paso clave para su promoción internacional, Cartagena de Indias fue seleccionada como el destino principal para un viaje de familiarización (Fam Trip) de alto nivel, integrado por 28 escritores, periodistas y creadores de contenido de la Society of American Travel Writers (SATW), la organización de comunicadores de viajes más prestigiosa de Norteamérica.

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Este importante logro es el resultado de una estrategia de posicionamiento que inició el año pasado, cuando una comisión del capítulo de Canadá de la SATW visitó la ciudad con el fin de realizar una misión de avanzada. En dicha ocasión, los delegados evaluaron la infraestructura, la seguridad y la riqueza de la oferta local, confirmando la pertinencia de Cartagena para recibir a este selecto grupo de los medios especializados más influyentes de Estados Unidos y Canadá, considerando que en 2025 el mercado de Estados Unidos aportó 47,870 visitantes a la ciudad y Canadá, 7,789. Ambos suman el 33.2% de los visitantes extranjeros que llegan a Cartagena.

“Este hito es resultado de la gestión iniciada con la captación de la SATW en Bogotá hace dos años. Acompañamos al capítulo de Canadá y EE. UU. desde el momento cero para materializar este encuentro que hoy llega a Cartagena. Nos enfocamos en un público estratégico: 28 líderes de opinión con audiencias especializadas, como mujeres viajeras, quienes además de la ciudad amurallada, descubrieron Pereira, Manizales y Mompox. Así proyectamos a Colombia como el País de la Belleza ante los ojos del mundo”, explicó Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

Una agenda de inmersión y experiencia

Desde el sábado 11 hasta el martes 15 de abril, los comunicadores vivieron una experiencia de inmersión profunda diseñada para mostrar los múltiples segmentos del turismo en Cartagena. La agenda incluyó:

- Patrimonio e historia: recorridos guiados especializados por el Centro Histórico y las fortificaciones.

- Gastronomía de vanguardia: degustaciones, cenas y experiencias que fusionan la tradición del Caribe con la alta cocina internacional.

- Turismo náutico e insular: días de playa en clubes y hoteles de lujo en la zona insular, destacando el potencial de Cartagena como referente en actividades de mar y sol.

- Cultura local: encuentros con gestores culturales y visitas a planes emergentes y comunitarios que conectan al viajero con la esencia cartagenera.

El impacto de la SATW en la promoción global

Liliana Rodríguez Hurtado, presidente de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias (Corpoturismo), destacó la importancia de este encuentro como un paso fundamental en la estrategia de internacionalización: “Como parte del trabajo que lideramos desde Corpoturismo, queremos destacar dos puntos fundamentales tras esta visita. Primero, gracias a la articulación permanente con Procolombia, la ciudad fue seleccionada para que este grupo de periodistas y escritores conociera de primera mano nuestra oferta de calidad, lo que permitirá una divulgación a gran escala de nuestra oferta en los mercados más exigentes de Norteamérica.

Segundo, que logramos generar una experiencia donde primó la hospitalidad y la variedad de actividades. Esto demuestra de manera contundente que Cartagena de Indias es un destino multisegmento de clase mundial, y que es posible contemplarla como un plan excepcional en cualquier momento del año”.

La SATW, fundada en 1955, agrupa a los profesionales que generan contenido para medios de la talla de The New York Times, Condé Nast Traveler, National Geographic Traveler y Travel + Leisure. La presencia de estos comunicadores asegura una divulgación a gran escala, alcanzando a millones de viajeros potenciales que buscan destinos auténticos y de calidad superior.