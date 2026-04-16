190 zonas de Cartagena priorizadas con 78 Equipos Básicos en Salud

La apuesta del Gobierno distrital del alcalde Dumek Turbay busca garantizar el acceso oportuno, equitativo y humanizado a los servicios de salud, especialmente, en las comunidades más vulnerables del Distrito

El Gobierno distrital del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, a través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, continúa avanzando en el fortalecimiento del modelo de Atención Primaria en Salud con la implementación de 78 Equipos Básicos en Salud (EBS), activos en 190 zonas priorizadas de la ciudad, incluyendo un equipo con enfoque en medicina ancestral, como una apuesta por la atención digna y humanizada de más cartageneros en las tres localidades del Distrito.

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Esta estrategia, que cuenta con una inversión distrital cercana a los $17.314 millones, busca garantizar el acceso oportuno, equitativo y humanizado a los servicios de salud, especialmente, en las comunidades más vulnerables del Distrito.

Los EBS están integrados por diversos actores del sector salud, entre los que participan coordinadores logísticos, médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, psicólogos o promotores de salud, quienes trabajan de manera articulada para brindar atención primaria integral a las familias cartageneras.

Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es la atención casa a casa, que permite identificar de manera temprana factores de riesgo, enfermedades preexistentes y nuevos diagnósticos, facilitando así un seguimiento oportuno y continuo a los pacientes. Este modelo no solo mejora el acceso a los servicios, sino que también fortalece la relación entre el sistema de salud y la comunidad.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó que, de la mano con la histórica transformación en salud que ya hizo realidad los modernos hospitales de El Pozón, Nelson Mandela y Canapote (el centro asistencial público más importante de la Zona Norte), es fundamental la oferta en salud que llega de manera directa a la comunidades, a través de los 78 equipos conformados por talento humano con las más altas competencias.

“Tal y como lo consigna nuestro Plan de Desarrollo: Cartagena, Ciudad de Derechos, en esa línea estratégica que denominados Seguridad Humana, la salud digna y humanizada juega un rol fundamental en la transformación de miles de vidas. Y, por supuesto, una infraestructura hospitalaria moderna y robusta siempre será prioridad. Pero que el personal médico también pueda llegar a las zonas que más lo necesitan, casa a casa, juega un papel invaluable en esa atención integral que es la consigna de nuestro Gobierno”, resaltó Turbay Paz.

Por su parte, la gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van Leenden, destacó el impacto de esta estrategia en los territorios:

“Hoy, desde la ESE, estamos transformando la forma en que accedemos a los servicios de salud, llevando los servicios directamente a las comunidades. Contamos con 78 equipos básicos que recorren casa a casa 190 territorios priorizados, brindando atención en salud, escuchando a las familias, cuidando a nuestros niños y niñas, y acompañando a nuestros adultos mayores.”

Con estas acciones, el Distrito avanza en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, ciudad de derechos’, enfocadas en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la reducción de brechas en el acceso a la atención.

“Estamos llegando a zonas rurales, a zona insular y territorios indígenas, donde la atención antes era nula.

Estamos buscando brindar una atención digna, cercana y oportuna. Todo esto se traduce en más bienestar, más prevención y más oportunidades, para seguir transformando la salud de los cartageneros.” Puntualizó Van-Leenden.

El Gobierno distrital continúa trabajando para ampliar la cobertura y fortalecer la oferta de servicios, consolidando un sistema de salud más cercano, eficiente y centrado en el bienestar de los ciudadanos.

La Alcaldía de Cartagena, través de la ESE Cartagena, reafirman su compromiso con la salud de los cartageneros, llevando atención primaria directamente a los hogares y transformando la manera en que se cuida la vida en los territorios.