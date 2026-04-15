World Vision y Conectando Corazones se unen para movilizar apoyo a la niñez colombiana

La música tiene el poder de emocionar, pero también de movilizar. Bajo esta convicción, World Vision Colombia se une al concierto Conectando Corazones, una iniciativa que busca ir más allá del entretenimiento y convertir cada canción en una oportunidad para transformar la vida de niñas y niños vulnerables.

Más que un evento musical, esta alianza propone una experiencia con propósito: que cada persona que asista no solo disfrute, sino que también pueda convertirse en esperanza para una niña o un niño.

A través de herramientas sencillas y acompañamiento en el lugar, los asistentes podrán iniciar el apadrinamiento de una niña o un niño en menos de dos minutos, con un impacto real y sostenible en el tiempo.

“Todos los días trabajamos para que niñas y niños en situación de vulnerabilidad tengan un futuro diferente, con oportunidades reales. Este concierto es una invitación a que más personas se sumen a ese propósito desde un lugar tan poderoso como la emoción que genera la música. Porque cuando los corazones se mueven, las historias cambian”, señaló Natalia Gómez de World Vision Colombia.

Y es que lo que hace único a Conectando Corazones es su capacidad de transformar un momento emocional en una decisión inmediata: ¿qué pasaría si cada emoción se tradujera en una acción?

En World Vision, los corazones laten por la niñez. Por eso, esta iniciativa busca conectar con jóvenes, familias y comunidades desde un lenguaje cercano, recordando que ayudar es más fácil de lo que parece: que mientras alguien canta, ríe o se emociona, también puede tomar una decisión que transforme una historia para siempre.

No se trata de una ayuda puntual, sino de un compromiso que acompaña el desarrollo de niñas, niños y sus comunidades, generando cambios reales y sostenibles. Porque cuando conectamos corazones, cambiamos historias.

Detalles de los conciertos: Viernes 17 de abril - Medellín- Centro de Espectáculos La Macarena.

Sábado 18 de abril - Bogotá- Centro de Convenciones G12