Suspensión provisional por tres meses al alcalde de Altos del Rosario, Bolívar

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente de sus cargos, por el término de tres meses, al alcalde de Altos del Rosario (Bolívar), Juan Carlos Romo Pérez, y su secretario de Hacienda, Lenin Alfonso Mendoza Alandete, por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo, presuntamente suscrito con EMPSAR SAS, por $ 504 millones y cuyo objeto se desconoce.

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En ese sentido, la citada empresa ha manifestado que no se suscribió acuerdo alguno, ni se recibió suma de dinero por dicho concepto, como tampoco se ejecutaron obras o actividades asociadas, lo cual genera una inconsistencia relevante frente a los registros administrativos y financieros que dan cuenta del pago total del referido valor.

Advierte el Ministerio Público que no se cuenta con soporte documental adicional que permita verificar la efectiva transferencia de recursos a la entidad contratista, ni la realización de actividades u obligaciones derivadas del supuesto convenio.

La Procuraduría avanza en la investigación disciplinaria para establecer si se presentaron: posibles irregularidades en la gestión contractual y financiera del ente territorial, indebida disposición de recursos públicos o posible falsedad en documento público.