“Señor González, exgerente de Coosalud, es un corrupto”: Petro respondió a sanción por señalamientos

Sin pudor alguno, el presidente Gustavo Petro volvió a llamar “corrupto” al exgerente de la EPS Coosalud, Jaime González, como respuesta a la sanción que le otorgó un juez administrativo de Bogotá por incumplir un fallo de tutela y no retractarse de haber acusado de corrupto, sin pruebas, al dueño y gerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.

“El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto”, ratificó el alto mandatario, y además agregó que los miembros de la junta directiva también deberán ser procesados por la Fiscalía.

“El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la Fiscalía, así sean familiares de expresidentes”. señaló.

Dijo que el juez no leyó el informe de auditoría forense hecho a Saludcoop, que confirma el préstamo que realizaron a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos.

“Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones”

El alto mandatario señaló también que así quieran arruinarlo con multas, o llevarlo a la cárcel, no se callará ante "el robo de la salud".

Ratificó en que el hermano de Pacho Santos y el expresidente Andrés Pastrana, miembros de la junta de Saludcoop, deben responder “porque autorizaron el préstamo leonino al gerente González”.