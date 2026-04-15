Paro de maestros en Sucre: docentes protestarán por crisis en el sistema de salud

Sincelejo

Un paro de 24 horas realizarán los docentes del departamento de Sucre este miércoles 15 de abril, como parte de una jornada nacional de protesta convocada por Fecode y respaldada a nivel regional por ADES.

La movilización tiene como principal motivación la crisis que atraviesa el sistema de salud del magisterio, que, según denuncian, presenta graves deficiencias en la prestación del servicio.

Los educadores aseguran que existen retrasos en los pagos a clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos por parte de la Fiduprevisora, entidad encargada de la administración del sistema, lo que estaría afectando la oportunidad y calidad en la atención médica de los docentes y sus familias.

Además, el gremio exige la implementación efectiva del Acuerdo 03 de 2024, suscrito para estabilizar y mejorar el modelo de salud del magisterio, así como la agilización de trámites en prestaciones sociales, entre ellas cesantías, pensiones y procesos de reliquidación.

En Sincelejo, la jornada de protesta incluirá una movilización con punto de concentración, recorrido por las principales vías y un plantón frente a las oficinas de la Fiduprevisora, como medida de presión para exigir respuestas concretas del Gobierno Nacional.

Los docentes indicaron que la manifestación se desarrollará de manera pacífica, mientras reiteran su llamado a una solución urgente a las problemáticas que afectan al sector educativo.