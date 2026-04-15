Paro de maestros en Sucre dejó sin clases a más de 164 mil estudiantes

Sincelejo

El paro de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y respaldado en el departamento por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (ADES) se llevó a cabo este miércoles 15 de abril, dejando sin clases a más de 164 mil estudiantes de las instituciones educativas oficiales.

La protesta se realizó como respuesta a la crisis que atraviesa el sistema de salud del magisterio, que, según denuncian los docentes, presenta graves deficiencias en la atención médica, retrasos en la asignación de citas, entrega de medicamentos y pagos a clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos por parte de la Fiduprevisora.

En Sincelejo, cientos de educadores participaron en una movilización con concentración, recorrido y un plantón frente a las oficinas de la Fiduprevisora, exigiendo al Gobierno Nacional soluciones inmediatas. Los docentes también reclamaron el cumplimiento del Acuerdo 03 de 2024, que busca estabilizar el modelo de salud del magisterio.

Además de la problemática en salud, el gremio advirtió demoras en trámites de prestaciones sociales, como cesantías, pensiones y procesos de reliquidación, situaciones que —según afirmaron— vienen afectando de manera directa a los maestros y sus familias.

Los educadores aseguraron que la jornada se desarrolló de forma pacífica y reiteraron que mantendrán la presión hasta obtener respuestas concretas. Entre tanto, las autoridades educativas evalúan el impacto del paro en el calendario escolar del departamento.