Nueva ruta Cúcuta-Bogotá a partir de Junio

JetSmart aerolínea que comenzará a operar el vuelo Cúcuta- Bogotá / Foto: Getty Images( Thot )

Cúcuta

Para fortalecer la conectividad aérea entre la ciudad de Cúcuta, en el oriente del país y el interior, la aerolínea JetSmart anuncia la apertura de un nuevo vuelo en esta ciudad.

Se trata de un nuevo impulso a la región, para promover el destino y permitir mejor conexión para los viajeros desde la zona de frontera.

El esfuerzo de la aerolínea esta acompañado de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta, de La Gobernación de Norte de Santander y de la Alcaldía de Cúcuta.

El presidente de la entidad gremial Sergio Castillo dijo a Caracol Radio que “saludamos las oportunidades para la región, para su desarrollo, su promoción turística y además la confianza y oportunidad de generar actividad que beneficien a la ciudad en sus diferentes áreas económicas”.

El primer vuelo entre Cúcuta-Bogotá- Bogotá- Cúcuta estará despegando el próximo 4 de junio.