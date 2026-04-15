Megaoperativo en El Espinal deja cuatro capturados por microtráfico y homicidios

Tolima

Un megaoperativo fue desplegado en las últimas horas en El Espinal por parte de la Policía Nacional contra estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y, al parecer, a homicidios selectivos. En total, fueron capturadas cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, todavía pendientes por identificar.

Labores de inteligencia y policía judicial, adelantadas por unidades de la Sijín con el acompañamiento del Ejército Nacional, permitieron realizar cinco diligencias de registro y allanamiento en los barrios La Magdalena, Villa Catalina, Entre Ríos, Nacional y Juan Pablo II.

En medio de los allanamientos se incautaron aproximadamente mil dosis de marihuana, varias dosis de bazuco, una gramera, 20 cartuchos calibre 9 milímetros, 52 cartuchos calibre 5.56 milímetros para fusil, cinco equipos móviles y la suma de 698.000 pesos en efectivo.

“Los capturados, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 16 Seccional de Ibagué por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A esta hora se encuentran siendo presentados en audiencia virtual para definir su situación jurídica”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

El oficial además reveló que algunos de los capturados estarían relacionados con homicidios selectivos o sicariatos cometidos en El Espinal, posiblemente por el control territorial del tráfico de estupefacientes.

En el último mes, en El Espinal se registraron por lo menos cinco homicidios, lo que encendió las alarmas por una nueva crisis de orden público en un municipio que, en su historia reciente, se ha visto afectado por hechos violentos vinculados a bandas de microtráfico o los denominados “brujos”.