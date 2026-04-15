Maestros de Bolívar participaron en jornada nacional de paro: “protesta no es contra el Gobierno”

Desde primeras horas de la mañana los maestros de Bolívar se congregaron en la tradicional Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, sobre la Av. Pedro de Heredia de Cartagena, demostrando su apoyo a la jornada nacional de paro convocado por Fecode.

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Las razones son básicamente una manera de llamar la atención por lo que consideran, un precario servicio de salud pese a contar con un régimen especial, y el cuestionado manejo que ha hecho la Fiduprevisora a recursos públicos.

De igual manera, manifestaron su rechazo al proyecto de ley de bonos escolares, que pondría en riesgo dineros de la educación pública para llevarlos al sector privado.

“Este no es un paro en contra del Gobierno Nacional, es todo lo contrario, el Gobierno nacional fue quien nos hizo salir a nosotros de un marasmo que teníamos en la salud tremendo, un mal servicio de más de 10 años con unos operadores que habían tercerizado todo. Hoy este paro es más que todo por la defensa del nuevo acuerdo que se hizo en nuestro nuevo sistema de salud, esa parte de que los servidores hoy a través del acuerdo 003 tenemos una variedad de prestadores de servicio”, manifestó Delys Puerta, dirigente del SUDEB.

La actividad se cumplió en completa calma y con el acompañamiento de las autoridades.