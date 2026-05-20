“Malecón y La Albarrada harán de Magangué un polo de atracción turística”: gobernador Yamil Arana

La construcción del Malecón de Todos continúa avanzando en el municipio de Magangué, una obra liderada por la Gobernación de Bolívar y que incluye el sector de La Albarrada. La transformación de este corredor, en el cual están ubicadas decenas de edificaciones republicanas, alcanza un 24% de avance.

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Actualmente, el proyecto registra la pavimentación de cuatro calles y ya iniciaron los trabajos sobre la quinta vía contemplada dentro de esta fase de intervención urbana.

“Estas obras le van a cambiar la cara a Magangué. Para nosotros, como comerciantes, significa más visitantes, más movimiento económico y más oportunidades para nuestras familias”, manifestó uno de los comerciantes del sector, quien destacó el impacto positivo que ya comienza a sentirse en la zona intervenida.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que esta nueva etapa representa mucho más que una obra de infraestructura, pues busca transformar la relación de los ciudadanos con el río y recuperar espacios para la convivencia, el turismo y el desarrollo económico del municipio.

“Estamos construyendo un Malecón pensado para la gente, para que las familias vuelvan a encontrarse alrededor de este espacio histórico de Magangué. Esta obra no solamente protege y moderniza, también impulsa el turismo, fortalece la economía local y devuelve el orgullo por nuestra identidad. Magangué será un polo de atracción del turismo en Colombia”, expresó el mandatario.

La segunda fase

La segunda fase del Malecón de Todos contempla la construcción de centros gastronómicos que dinamizarán la economía y abrirán nuevas oportunidades para comerciantes y emprendedores locales. Además, se adecuarán canchas deportivas, jardines, zonas verdes y senderos peatonales que permitirán a propios y visitantes disfrutar del paisaje ribereño en condiciones seguras y modernas.

De acuerdo con la administración departamental, esta intervención convertirá el Malecón de Todos en un gran punto de encuentro ciudadano, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los magangueleños y consolidando a la ‘Ciudad de los ríos’ como un destino atractivo para el turismo regional.

De manera paralela, avanzan trabajos de modernización integral de redes de acueducto, alcantarillado, energía y comunicaciones, una intervención que permitirá mejorar los servicios públicos y garantizar mayor durabilidad a la obra.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto será la subterranización de redes, una apuesta urbanística que permitirá despejar visualmente el entorno y redescubrir las fachadas republicanas que conservan la historia y la identidad arquitectónica de Magangué.

La Gobernación de Bolívar continúa apostándole a obras que transforman territorios, recuperan espacios públicos y generan desarrollo social y económico para las comunidades.