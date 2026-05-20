Planeación en tu Barrio llega este viernes a Flor del Campo con atención directa para la comunidad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, realizará este viernes, 22 de mayo, una nueva jornada de Planeación en tu Barrio, una estrategia que busca acercar la oferta institucional directamente a las comunidades, facilitando el acceso de la ciudadanía a distintos trámites y servicios.

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La actividad se desarrollará desde las 8:00 de la mañana en la Manzana 3 del barrio Flor del Campo, donde los habitantes podrán recibir atención presencial y orientación en procesos liderados por la Secretaría de Planeación y otras entidades como AMB Catastro y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

La comunidad tendrá acceso a servicios y trámites relacionados con el Sisbén, certificados de Uso del Suelo, Estratificación y Nomenclatura, así como asesoría en temas asociados a legalización urbanística y otros procesos de ordenamiento que adelanta la dependencia.

En el componente del Sisbén, los ciudadanos podrán recibir acompañamiento para trámites como solicitudes de encuesta nueva, actualización de información, inclusión de integrantes en fichas existentes, verificación de datos y orientación sobre retiro de personas del núcleo familiar.

Asimismo, durante la actividad se brindará información sobre documentos expedidos por la Secretaría de Planeación como el Certificado de Uso del Suelo, que define las actividades permitidas en un predio de acuerdo con el POT; el Certificado de Nomenclatura, que valida oficialmente la dirección de un inmueble; y el Certificado de Estratificación, relacionado con el estrato socioeconómico de viviendas residenciales.

Con iniciativas como esta, la administración del alcalde Dumek Turbay continúa fortaleciendo la atención en territorio y acercando la institucionalidad a sectores donde muchas personas encuentran dificultades para acceder a trámites digitales o desplazarse hasta las sedes oficiales. Durante la primera jornada de Planeación en tu Barrio, realizada en Los Calamares, se atendió a más de 120 familias.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó: “Queremos que los cartageneros tengan una atención más cercana y puedan resolver sus trámites de manera fácil, sin barreras y sin tener que desplazarse a otros lugares; por eso, con Planeación en tu Barrio llegamos directamente a los territorios y brindamos orientación clara y oportuna a las comunidades”.

Y añadió que con esta actividad la Alcaldía de Cartagena continúa avanzando en los compromisos acordados con la comunidad de Barrios Unidos el pasado 18 de abril.

Finalmente, el secretario de Planeación, Emilio Molina, invita a los habitantes de Flor del Campo a acercarse a esta jornada y aprovechar el espacio de atención y asesoramiento que estará disponible durante toda la mañana.

Se le recuerda a la ciudadanía la importancia de llevar los documentos relacionados con los procesos o trámites que desean realizar, con el fin de brindar una atención más ágil y efectiva.