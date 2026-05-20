Policía lideró jornada de limpieza y sensibilización ambiental en playas de Bocagrande

En el marco de las estrategias de protección ambiental y fortalecimiento del turismo sostenible, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, lideró una importante jornada de limpieza y sensibilización ambiental en las playas del sector de Bocagrande, uno de los principales destinos turísticos de Cartagena.

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La actividad contó con la participación articulada de diferentes entidades y actores comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento del turismo ecológico en la ciudad, entre ellos Distriseguridad, la Secretaría de Turismo, Afinia EPM, actores de playa, líderes comunitarios y habitantes del sector.

Durante la jornada se realizaron labores de recolección de residuos sólidos, limpieza de zonas costeras y actividades pedagógicas dirigidas a turistas, comerciantes y comunidad en general, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de preservar estos espacios naturales que representan un patrimonio ambiental, turístico y cultural.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a propios y visitantes para proteger, cuidar y mantener limpias las playas y demás escenarios naturales de la ciudad, entendiendo que son espacios fundamentales para el desarrollo turístico, económico y social.

“Invitamos a toda la comunidad y a quienes visitan nuestra ciudad a ser guardianes del medio ambiente, cuidando nuestras playas y contribuyendo al turismo ecológico y responsable”, señaló el señor Intendente jefe Luis Hernández, Supervisor del Grupo Protección al Turismo.

Con este tipo de iniciativas, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección del patrimonio natural y el bienestar de las comunidades, promoviendo acciones que favorezcan la convivencia, la sostenibilidad y el turismo responsable en Cartagena.