Alcaldía de Cartagena expide el decreto para la tarifa diferencial del sistema Transcaribe

Tras la firma y expedición del Decreto 0176 del 19 de mayo de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena, quedó reglamentada la implementación de la tarifa diferencial para usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo TransCaribe pertenecientes a poblaciones priorizadas del Distrito.

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La medida reglamenta el Acuerdo Distrital 200 de 2026, mediante el cual se establece un subsidio al transporte público masivo para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de educación básica secundaria, media y superior clasificados en los grupos A y B del Sisbén.

Con esta reglamentación, el Distrito de Cartagena subsidiará el 25,64% del valor de la tarifa vigente del sistema, equivalente a mil pesos por pasaje, permitiendo avanzar en la implementación operativa de este beneficio social que impactará a cerca de 27 mil personas en la ciudad.

“La Secretaría de Participación y el DADIS ya han comenzado a convocar a los miembros de las poblaciones de adultos mayores y personas con discapacidad para que avancen en sus postulaciones para recibir este beneficio. Además, la Secretaría de Educación ya avanzó en la caracterización y definición de los estudiantes que cumplen los requisitos y serán beneficiados. Lo que nos permite este decreto es que ya, desde TransCaribe, podamos avanzar en la convocatoria de los beneficiarios que ya están identificados plenamente, para comenzar a asignar este subsidio en sus tarjetas de usuario”, explicó la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez.

“Los beneficiarios deben estar atentos a nuestro llamado para que asistan con sus tarjetas TransCaribe, para que nosotros les recarguemos en ellas el monto del subsidio que les corresponda”, sostuvo.

De acuerdo con el decreto expedido por la Administración Distrital, el subsidio será aplicado mediante los mecanismos tecnológicos y operativos del sistema de recaudo de TransCaribe, previa validación, registro y habilitación de los usuarios beneficiarios.

Asimismo, el decreto establece que el subsidio contará con mecanismos de seguimiento, control y validación interinstitucional, con participación de entidades como la Secretaría General, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación, Secretaría de Participación y Desarrollo Social, DADIS y la Oficina del Sisbén.

TransCaribe continúa trabajando articuladamente con la Alcaldía Mayor de Cartagena y las distintas dependencias distritales para adelantar el proceso de implementación y socialización de la tarifa diferencial, cuya entrada en funcionamiento está proyectada para las próximas semanas.