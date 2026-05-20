Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió incendio de montacargas en el barrio Alcibia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena de Indias atendió en horas de la mañana una emergencia reportada por el incendio de un montacargas en los predios de una bodega ubicada en la Avenida Pedro de Heredia #33B-69, barrio Alcibia.

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La emergencia fue atendida, aproximadamente a las 10:35 a.m., por unidades de la estación Bosque, quienes llegaron oportunamente al lugar.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio comprometió un montacargas marca Toyota, causando daños en el sistema eléctrico y partes del motor. Asimismo, varias cajas de cerámica resultaron afectadas por la conflagración.

Gracias a la rápida reacción del personal bomberil, la situación fue controlada de manera efectiva, evitando la propagación de las llamas hacia otras áreas de la bodega y reduciendo mayores afectaciones materiales.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que no se reportaron personas lesionadas durante la emergencia y que, hasta el momento, se desconoce el monto total de las pérdidas ocasionadas.

Desde la institución se reitera el llamado a las empresas y a la ciudadanía a realizar mantenimientos preventivos y revisiones periódicas de los sistemas e