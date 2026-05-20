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20 may 2026 Actualizado 17:03

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Cartagena

Ataque con ‘drones bomba’ deja cuatro soldados heridos y dos desaparecidos en Arenal, sur de Bolívar

El suceso ocurrió exactamente en el corregimiento Buenavista

Ejército de Colombia

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Tropas del Batallón de Selva N°48 adscritas a la Primera División del Ejército Nacional, se encontraban realizando una brigada de acción integral con servicios de salud en el corregimiento de Buenavista, jurisdicción de Arenal, sur de Bolívar, cuando fueron atacadas con drones que contenían explosivos.

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El sorpresivo atentado dejó como saldo cuatro uniformados heridos y dos lugareños desaparecidos, que en este momento están siendo buscados por miembros de la comunidad con el apoyo de las autoridades. Los militares permanecen bajo observación médica en un centro asistencial.

“Hasta el momento llevamos 60 ataques con drones bomba en el territorio entre el año pasado y lo corrido de 2026, donde hemos tenido varios soldados y ciudadanos heridos y otros que fallecieron. Para prevenir este tipo de circunstancias necesitamos adquirir una serie de equipos; antidrones. Lamentablemente son costosos, tuvimos la oportunidad de probar unos portátiles y no sirvieron para nada y donde tenemos esa problemática no podemos experimentar”, señaló Manuel Berrío Scaff, Secretario de Seguridad de Bolívar.

Luego del hecho, se incrementaron los patrullajes en la zona donde delinquen estructuras del Clan del Golfo, ELN y disidencias FARC.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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