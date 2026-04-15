Jumbo y Metro se ponen en modo Mundial 2026: conozca todos los premios y beneficios que le ofrecen

Colombia

Jumbo y Metro se activan de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de la FIFA y tienen varios beneficios para usted. Aquí en Caracol Radio le contamos cuáles son.

Cada Mundial es una suma de emociones compartidas: la expectativa, los rituales, los encuentros alrededor de un partido y la ilusión que crece con cada jugada. Es un momento que trasciende la cancha y se instala en los hogares, en las conversaciones y en la forma en que los colombianos viven el fútbol.

Jumbo y Metro, en modo Mundial 2026

En ese espíritu, Jumbo y Metro presentan su gran apuesta: este Mundial es más Mundial porque ganamos todos.

Así, desde abril y hasta julio, las compras se integran a la experiencia como parte del juego mismo y abren la posibilidad de ganar.

¿Cuáles son las dinámicas?

Entre las dinámicas se encuentran la devolución del valor de las compras si Colombia gana el Mundial y la redención de premios por la acumulación de goles hechos por las compras de los clientes en las marcas participantes. Para hacerlo puede ingresar en esta url: https://www.jumbocolombia.com/mas-mundial

Además, abril marca un momento clave con la Cambiatón, una iniciativa que permitirá a los clientes donar su televisor, adquirir un bono y comprar uno nuevo para disfrutar el Mundial, mientras contribuyen a llevar bienestar de la mano de ABACO

Y es que esta experiencia también trasciende fronteras: quienes participen en las dinámicas constantes que tienen las marcas, iniciando en abril, podrán ganar una experiencia deportiva en Nueva York, llevando la emoción del fútbol a un escenario internacional.

No se trata únicamente de ver el Mundial, sino de vivirlo. Cada acción suma y cada persona tiene un lugar dentro de esta gran experiencia.

Jumbo y Metro invitan a los colombianos a ser parte de este momento, a dejarse llevar por la emoción del torneo y a descubrir cómo, cuando el fútbol une, la experiencia se multiplica.

Con Jumbo y Metro, este Mundial es más Mundial porque ganamos todos.