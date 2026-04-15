Judicializan a dos hombres en Bolívar implicados en la comercialización de estupefacientes

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios que permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres señalados de incurrir en el delito de porte de estupefacientes en San Juan de Nepomuceno y Cartagena (Bolívar).

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Se trata de Bladimir Mejía Sandoval, alias Blacho, de 33 años, quien fue capturado el pasado 11 de marzo durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en el barrio Buenos Aires del municipio de San Juan de Nepomuceno. En el operativo fueron incautados marihuana, una gramera y dinero en efectivo.

En otro allanamiento, efectuado el pasado 20 de marzo en el barrio La María de Cartagena, fue detenido Eliécer Zuluaga Rodríguez, alias El Lacra. En su poder fueron encontrados marihuana, un arma de fuego y siete cartuchos calibre 38, sin permisos de porte.

Por estos hechos fiscales adscritos a la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles y fabricación y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.