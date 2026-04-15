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15 abr 2026 Actualizado 14:21

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Juan Orlando Hernández rompe el silencio tras anulación de condena: la verdad no se negocia con nada

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, denunció una “persecución política de la izquierda radical” y el uso de la justicia como arma.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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