Juan Orlando Hernández rompe el silencio tras anulación de condena: la verdad no se negocia con nada
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, denunció una “persecución política de la izquierda radical” y el uso de la justicia como arma.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...