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15 abr 2026 Actualizado 12:28

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Intensas lluvias cayeron en Cúcuta y el área metropolitana

Durante seis horas la ciudad estuvo pasada por agua

Fuerte aguacero sobre Cúcuta y municipios vecinos / Foto Archivo

Fuerte aguacero sobre Cúcuta y municipios vecinos / Foto Archivo(Foto Caracol Radio Cúcuta ARCHIVO)

Fuerte aguacero sobre Cúcuta y municipios vecinos / Foto Archivo

Cúcuta

Cúcuta y los municipios del área metropolitana soportaron durante seis horas un intenso aguacero que refrescó la ciudad y poblaciones vecinas, después de las fuertes lluvias que se han sentido.

Las precipitaciones generaron afectaciones en la operación aérea con la cancelación de algunos vuelos por condiciones climatológicas, especialmente a destinos como Bogotá y Arauca.

Así mismo se registró el rebosamiento de alcantarillas, canales pluviales, caída de árboles y rocas en algunos sectores.

En el Canal Bogotá se presentaron emergencias con los habitantes de calle que duermen en ese lugar debido al alto caudal que registraba ese lugar.

En la Autopista Internacional también se presentó deslizamiento de lodo y algunas rocas producto de las intensas lluvias que se presentaron.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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