Galarreta descarta fraude electoral en Perú y atribuye fallas a “ineficiencia” en mesas de votación
En 6AM W estuvo Luis Fernando Galarreta, fórmula vicepresidencial de Keiko Fujimori por el partido Fuerza Popular, quien se refirió a las elecciones en Perú
Galarreta descarta fraude electoral en Perú y atribuye fallas a “ineficiencia” en mesas de votación
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...