Fiscalía judicializa a dos hombres señalados de maltratar a mujeres en Turbaco y Arjona

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías, en investigaciones independientes, impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres presuntamente comprometidos en violencia doméstica ocurridos en los municipios de Turbaco y Arjona (Bolívar).

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En el hecho fue asegurado un hombre de 34 años quien, al parecer, agredió a su expareja de 27 años, en Turbaco. Consta en el proceso que los maltratos físicos, verbales y sicológicos habrían iniciado en 2020 cuando aún convivían en pareja. Sin embargo, se cree que, posterior a la separación, el procesado habría continuado con ataques y amenazas durante el 2023 y 2025.

Pruebas en poder del ente investigativo establecieron que el supuesto agresor habría incumplido una orden de alejamiento y restricción emitida por una comisaría de familia en favor de la víctima. por estos hechos, la Policía Nacional capturó al ahora investigado, el pasado 9 de abril en el referido municipio.

En otro proceso fue judicializado un hombre de 42 años quien habría golpeado a su compañera en una vía del barrio Chino, en el corregimiento de Gambote, jurisdicción de Arjona. La agresión ocurrió el pasado 12 de abril y en la misma debió intervenir la Policía Nacional para salvaguardar la integridad de la mujer de 38 años y capturar en flagrancia al supuesto maltratador.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de violencia intrafamiliar agravada y fraude a resolución judicial. Ninguno aceptó los cargos.