Estas serán las prioridades de José Luis Bohórquez en el Congreso de la República

El elegido Representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, habló de los proyectos que llevará al Congreso de la República desde el próximo 20 de julio / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El recién elegido Representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez López, compartió los principales proyectos que llevará al Congreso de la República, con el objetivo de responder a las necesidades históricas del departamento y del país. Sus propuestas giran en torno a la justicia social, la defensa de los campesinos y el fortalecimiento de la educación pública.

Uno de los proyectos bandera de Bohórquez es la creación de una pensión campesina, un régimen especial que reconozca el trabajo de quienes han dedicado su vida al campo.

“Se llama la pensión campesina. Y es la posibilidad, siempre hago la misma pregunta, ¿por qué un vigilante, por qué un auxiliar de enfermería, por qué un soldado, por qué hasta un taxista, por qué un conductor se pueden pensionar y un campesino no? No conozco al primer campesino que se haya pensionado por ser campesino. Queremos revertir eso”, afirmó Bohórquez.

La propuesta busca financiarse a través de un porcentaje del IVA, bajo el principio de solidaridad, para garantizar que los campesinos tengan acceso a una pensión digna, sin necesidad de cotizaciones imposibles de cumplir en su realidad económica.

El nuevo congresista también anunció que ejercerá un control político riguroso y que impulsará debates sobre temas sensibles para Boyacá. Uno de ellos será la industria esmeraldera, donde denunció las precarias condiciones de trabajo de mujeres y niños en zonas mineras, mientras grandes familias controlan la exportación de las piedras preciosas.

“Lo debo decir, aquí los boyacenses les gusta el congreso que pega la frase hacer negocios. Si nosotros no queremos eso, nosotros queremos ir a hacer los debates y ya lo ha anticipado. Vamos, por ejemplo, a dar el debate de la industria esmeraldera de Boyacá. Que me expliquen por qué tenemos a niños y a mujeres con profundo respeto metiendo las manos en el río, entre el popó literalmente, a ver si encuentra una chispita para poder vivir. Mientras grandes familias de políticos son los que mandan las esmeraldas a Estados Unidos, a Nueva York y ellos no lo hacen como si como si nada, ¿Verdad? Vamos a dar ese debate, hay que preguntárselo. Entonces, es un ejemplo de los debates que queremos dar”, señaló.

Otro eje de su agenda será la defensa y profundización de las reformas sociales, especialmente en el ámbito educativo. Bohórquez cuestionó los exámenes de ingreso a las universidades públicas, que suelen favorecer a estudiantes de colegios privados frente a los de instituciones rurales o públicas.

“No podemos medir igual a un muchacho que tuvo la misma profesora en todos los grados, frente a otro que tuvo acceso a mejores docentes. Necesitamos más inversión y equidad en la educación pública”, explicó.

El representante insistió en que la universidad pública debe ser accesible para todos y que se deben eliminar barreras que impiden el ingreso de jóvenes de sectores populares.

Con estas propuestas, Bohórquez busca marcar una diferencia en el Congreso y posicionar a Boyacá en el debate nacional. Su compromiso, asegura, es con la gente que lo eligió.