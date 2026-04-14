“Fuera Petro”: abuchean al presidente en lanzamiento de macrorrueda de negocios con 4800 empresarios
El presidente fue abucheado durante su intervención en el lanzamiento de la rueda de negocios.
Un incómodo momento pasó el presidente Gustavo Petro durante su intervención en el lanzamiento de la Macrorrueda de las Américas 2026 denominada, ‘Colombia el País de la Belleza’, que desarrollan hoy y mañana en Corferias.
Y es que en el momento que empezó a hablar de los logros comerciales de su Gobierno, varios asistentes comenzaron a abuchear al presidente y a gritar fuertemente: “fuera Petro”.
Exactamente en el momento en el que el presidente Petro aseguró que este Gobierno logró hacer la rueda de negocios más grande de Colombia, cuando varios asistentes comenzaron a gritarle y abuchearlo.
Por lo cual, el presidente les respondió: “Les guste o no les guste, estos son los hechos irreversibles de este Gobierno, y no dejamos que se les olvide la historia”.
¿Cómo fue la intervención del presidente?
A pesar de que varios de los asistentes continuaran gritando “fuera Petro”, el presidente siguió resaltando los logros del Gobierno en materia comercial: habló sobre la reducción a la tercera parte del déficit comercial, comparado con el año 2022 y el 2025, generando un valor diferencial que hizo desplomar las cantidades que diferenciaban las importaciones y las exportaciones, como la caída de la exportación petróleo y carbón.
En su intervención, el alto mandatario cuestionó los resultados del gobierno de Iván Duque en cuanto a que dejó la tasa desempleo más alta para colombia, y su déficit comercial, que estuvo marcado por la magnitud de importaciones y la de exportaciones.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...