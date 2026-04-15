El sector calzado promueve cumbre nacional de su industria

Feria del calzado en Cúcuta / Foto Archivo( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta

La innovación, los negocios y el fortalecimiento de la dinámica comercial de la industria del calzado tiene una nueva oportunidad en la feria Calzatech.

El gremio que se ha mantenido activo en la búsqueda de nuevos mercados proyecta un nuevo trabajo enfocado a mostrar su labor desde diferentes ambitos.

Por ello, desde hoy hasta el próximo 17 de abril se desarrollará esta cumbre nacional que trae su propia agenda académica, y también una amplia exposición.

Se espera la participación de más de cien expositores que se darán cita en esta capital, dentro de un gremio que se ha fortalecido y que ha explorado las posibilidades de negocios a nivel internacional.

El evento se desarrollará en el hotel Casino Internacional.