Dos trabajadores mueren tras colapso de silo en empresa del Catatumbo

Colapso de estructura en empresa palmicultora del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Dos trabajadores perdieron la vida tras el colapso de un silo en la empresa Aceites y Grasas del Catatumbo S.A.S., en zona rural de Tibú.

De acuerdo con un comunicado oficial de la compañía, el hecho se registró hoy 15 de abril, hacia las 2:23 de la madrugada, en medio de una intensa lluvia.

En ese momento, operarios del área de empaque de almendra se refugiaban bajo el silo final debido a las condiciones climáticas.

Según la empresa, el silo colapsó de manera repentina, lo que provocó la muerte de dos colaboradores y dejó a otros dos más lesionados.

En el pronunciamiento, la compañía señaló que el hecho obedecería a las condiciones climáticas adversas y aseguró que brindará acompañamiento a las familias de las víctimas y a los trabajadores afectados.

Asimismo, la empresa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las personas fallecidas, en medio de este hecho que enluta al sector empresarial del Catatumbo.