Dos trabajadores mueren tras colapso de silo en empresa del Catatumbo
Otros dos empleados resultaron heridos.
Norte de Santander.
Dos trabajadores perdieron la vida tras el colapso de un silo en la empresa Aceites y Grasas del Catatumbo S.A.S., en zona rural de Tibú.
De acuerdo con un comunicado oficial de la compañía, el hecho se registró hoy 15 de abril, hacia las 2:23 de la madrugada, en medio de una intensa lluvia.
En ese momento, operarios del área de empaque de almendra se refugiaban bajo el silo final debido a las condiciones climáticas.
Según la empresa, el silo colapsó de manera repentina, lo que provocó la muerte de dos colaboradores y dejó a otros dos más lesionados.
En el pronunciamiento, la compañía señaló que el hecho obedecería a las condiciones climáticas adversas y aseguró que brindará acompañamiento a las familias de las víctimas y a los trabajadores afectados.
Asimismo, la empresa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las personas fallecidas, en medio de este hecho que enluta al sector empresarial del Catatumbo.