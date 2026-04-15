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15 abr 2026 Actualizado 15:48

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Cortes de agua y energía este miércoles en Cali

Este miércoles 15 de abril de 2026, EMCALI realizará labores de mantenimiento y modernización en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado en distintos sectores de Cali y Yumbo.

EMCALI

EMCALI

EMCALI

Acueducto

Reparaciones de red en los siguientes sectores:

• Colseguros: Carrera 34 con calle 12

• Los Guayacanes: Calle 69 # 2A-17

• Bolívar (Yumbo): Calle 14 # 3-54

Además, se realizará un trabajo especial en:

• Siloé: Carrera 49A con calle 6G Oeste

Se hará registro por posible obstrucción de válvula sobre la red matriz.

Energía

Se realizarán reparaciones en:

• Circuito La Montaña: revisión operativa en el sector de Pueblo Pance para normalizar el servicio.

Modernización de la red (instalación de cable ecológico)

Los trabajos se realizarán en:

• Circuito Alto Menga – Vipasa (Comuna 2):

Av. 3N entre calles 44N y 48N.

• Circuito La Merced – Prados del Norte (Comuna 2):

Av. 3CN entre calles 36N y 38N.

• Circuito Carrera 15 – La Floresta (Comuna 8):

Calle 33F entre carreras 17A y 22.

• Circuito La Base – Alfonso López (Comuna 7):

Calle 72B a calle 73 entre carreras 8A y 8D.

Suspensión temporal del servicio: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Estos trabajos buscan optimizar las redes de distribución y mejorar la prestación del servicio.

Alcantarillado

• Mantenimiento del Canal Oriental: a la altura de los barrios El Poblado y El Vergel.

• Limpieza de sumideros: en Marroquín II y III.

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