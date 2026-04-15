Cortes de agua y energía este miércoles en Cali
Este miércoles 15 de abril de 2026, EMCALI realizará labores de mantenimiento y modernización en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado en distintos sectores de Cali y Yumbo.
Acueducto
Reparaciones de red en los siguientes sectores:
• Colseguros: Carrera 34 con calle 12
• Los Guayacanes: Calle 69 # 2A-17
• Bolívar (Yumbo): Calle 14 # 3-54
Además, se realizará un trabajo especial en:
• Siloé: Carrera 49A con calle 6G Oeste
Se hará registro por posible obstrucción de válvula sobre la red matriz.
Energía
Se realizarán reparaciones en:
• Circuito La Montaña: revisión operativa en el sector de Pueblo Pance para normalizar el servicio.
Modernización de la red (instalación de cable ecológico)
Los trabajos se realizarán en:
• Circuito Alto Menga – Vipasa (Comuna 2):
Av. 3N entre calles 44N y 48N.
• Circuito La Merced – Prados del Norte (Comuna 2):
Av. 3CN entre calles 36N y 38N.
• Circuito Carrera 15 – La Floresta (Comuna 8):
Calle 33F entre carreras 17A y 22.
• Circuito La Base – Alfonso López (Comuna 7):
Calle 72B a calle 73 entre carreras 8A y 8D.
Suspensión temporal del servicio: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Estos trabajos buscan optimizar las redes de distribución y mejorar la prestación del servicio.
Alcantarillado
• Mantenimiento del Canal Oriental: a la altura de los barrios El Poblado y El Vergel.
• Limpieza de sumideros: en Marroquín II y III.