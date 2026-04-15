Con más de 2.000 asistentes, el FICCI inauguró su edición número 65 en el Centro de Convenciones

Con una masiva asistencia y un ambiente lleno de emoción, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) inauguró oficialmente su edición número 65 la noche del martes 14 de abril en el Patio de Banderas del Centro de Convenciones en la ciudad de Cartagena de Indias.

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La jornada de la apertura del festival se caracterizó por ser abierta al público, permitiendo el acceso libre hasta completar aforo y consolidando el espíritu del FICCI como un festival de ciudad. El evento contó con invitados, acreditados y público general, quienes se dieron cita en este emblemático espacio para celebrar el inicio de una nueva edición dedicada al cine como experiencia colectiva.

La inauguración estuvo marcada por la proyección de la película brasileña Feito Pipa, dirigida por Allan Deberton, presentada en su premier latinoamericana. La cinta, que narra la historia de Gugu, un niño que enfrenta la posible pérdida de su hogar mientras cuida de su abuela, conmovió al público asistente con un relato sensible sobre la infancia, la memoria y los afectos.

Durante el evento, la directora general del FICCI, Margarita Díaz, destacó la importancia de regresar a este espacio simbólico de la ciudad y enfatizó el espíritu de esta edición al señalar que “el cine no puede ser un privilegio, de que un festival no puede darle la espalda a la ciudad que lo sostiene” y que “Cartagena no es la locación del FICCI, es su protagonista”, resaltando así el compromiso del festival con el acceso abierto y el papel central de la ciudad en su identidad.

El evento también contó con la presencia del presidente de la Junta Directiva de la Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena, Hernán Guillermo Piñeres, quien destacó el valor histórico y colectivo del evento al recordar que nació como “una idea que parecía imposible” y que hoy, 65 ediciones después, se consolida como una tradición cultural viva, subrayando además que “este festival les pertenece” a la ciudad y a su gente, en un llamado a seguir cuidando y fortaleciendo este proyecto como un sueño compartido que une a Cartagena con el mundo.

Con esta inauguración, el FICCI 65 dio inicio a seis días de programación que incluyen proyecciones, conversatorios y actividades académicas en distintos escenarios de la ciudad, reafirmando su compromiso con el acceso democrático al cine y el fortalecimiento de públicos diversos.

El festival continuará desarrollándose en salas de cine, espacios culturales, barrios y universidades, consolidando a Cartagena como un gran escenario de encuentro cinematográfico.