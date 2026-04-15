Cartagena activa jornadas gratuitas de conciliación para resolver conflictos ciudadanos, sin costo

En el marco de su programa gratuito Justicia en Movimiento, el Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la Cámara de Comercio de Cartagena realizará una nueva jornada orientada a fortalecer el acceso a la justicia y promover la resolución pacífica de conflictos entre los ciudadanos.

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La actividad se desarrollará en la Casa de Justicia del barrio Canapote, en articulación con el Consultorio Jurídico de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y la Alcaldía de Cartagena, consolidando un esfuerzo institucional que busca acercar mecanismos efectivos de solución de controversias a las comunidades.

Durante esta jornada, las personas pertenecientes a estratos 1, 2 o 3 podrán acceder a audiencias de conciliación sin costo, para atender conflictos de naturaleza civil, comercial o de familia, cuya cuantía no supere los $50.000.000.

Entre los casos que podrán ser atendidos se encuentran situaciones relacionadas con deudas, carteras en mora y arrendamientos, así como conflictos de cuota alimentaria, régimen de visitas o divorcio, declaración de unión marital de hecho y acuerdos de apoyo para la representación de personas con discapacidad.

Estas jornadas hacen parte de una estrategia que se desarrollará durante todo el año y con la cual se espera beneficiar a más de 450 ciudadanos, facilitando el acceso a mecanismos alternativos de solución de conflictos y promoviendo el diálogo como herramienta para la convivencia en la ciudad.

“Desde la Cámara de Comercio de Cartagena creemos en una justicia cercana a la gente, que permita resolver conflictos de manera ágil y pacífica. Con iniciativas como Justicia en Movimiento buscamos llevar estos mecanismos a los territorios y facilitar que más ciudadanos encuentren soluciones efectivas a sus diferencias”, señaló Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Los interesados podrán registrar sus solicitudes hasta el 18 de abril de 2026 a través del siguiente enlace: https://forms.gle/BbaYpNZE4AjoKc9q8

Asimismo, quienes deseen participar podrán asistir presencialmente el 20 de abril de 2026 a la jornada que se realizará en la Casa de Justicia del barrio Canapote.

Con esta iniciativa, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su compromiso con la promoción de una justicia accesible, eficiente y cercana a la comunidad cartagenera, contribuyendo a la convivencia y al fortalecimiento del tejido social de la ciudad.