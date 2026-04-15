Boyacá fortalece bomberos con 8 vehículos para mejorar respuesta a emergencias en municipios

La inversión supera los 2.500 millones de pesos y ya beneficia a ocho municipios del departamento.

Boyacá

En la ciudad de Tunja fueron entregados ocho vehículos para fortalecer la atención de emergencias en diferentes municipios de Boyacá, en un acto liderado por el Gobierno departamental y la Junta Departamental de Bomberos.

El delegado departamental de Bomberos, Pablo Díaz, explicó que esta dotación busca mejorar la capacidad operativa de los organismos de socorro. “Se realizó la entrega de seis camiones y dos camionetas para ocho cuerpos de bomberos del departamento”, aseguró.

Los vehículos fueron asignados a los cuerpos de bomberos de Cómbita y San José de Pare, en el caso de las camionetas, mientras que los camiones llegaron a municipios como Güicán de la Sierra, Tinjacá, Firavitoba, Garagoa y Macanal.

De acuerdo con Díaz, la inversión fue cercana a los 2.500 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo Departamental de Bomberos, y destacó que los automotores ya están en operación. “Cada comandante se llevó su vehículo para su respectivo cuerpo de bomberos y ya están prestando servicio”, indicó.

El delegado también resaltó el impacto de esta entrega en la atención de emergencias en el departamento. “Estos vehículos van a ayudar a mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a los mandatarios que aún no han firmado convenios con los bomberos. “Es importante que los alcaldes suscriban estos convenios, porque de esta manera los cuerpos de bomberos cuentan con recursos para atender las emergencias”, advirtió.

Anunció que se avecinan nuevas inversiones para seguir fortaleciendo a los organismos de socorro en Boyacá. “No ahorraremos esfuerzos y seguiremos trabajando hasta que todos los cuerpos de bomberos tengan los equipos necesarios para atender cualquier emergencia”, concluyó.