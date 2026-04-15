Alcaldía de Cartagena adelanta en un 88% la iluminación interna de las murallas

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría General, y en articulación con el contratista EPM, avanza en la segunda etapa del proyecto de mantenimiento y optimización del sistema de iluminación arquitectónica del cordón amurallado, con una intervención centrada en los senderos peatonales de la fortificación militar.

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Esta fase busca resaltar el valor histórico de este bastión, construido entre los siglos XVI y XVIII. La propuesta lumínica destaca la estructura mediante un manejo equilibrado de luz y sombra que evita la sobre iluminación y genera contrastes, potenciando su atractivo visual.

“Cartagena merece ser contemplada a cualquier hora del día. La majestuosidad y belleza de nuestra ciudad y su patrimonio debe ser una experiencia inclusiva y atemporal. Se acabó eso de que solo se puedan recorrer las murallas y nuestras fortificaciones bajo la luz del sol, debido a la oscuridad y a la percepción de inseguridad y abandono. Este es un gran proyecto para engrandecer nuestro principal potencial turístico”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

A la fecha, el proyecto presenta un avance del 88,49 %, con 2.681 luminarias instaladas de un total de 3.030, y 349 pendientes por instalar. La obra contempla, además, la instalación de 6 kilómetros de cableado y tiene como fecha estimada de finalización este primer semestre de 2026.

Las luminarias, situadas en la parte interna de las murallas, cuentan con un sistema de control remoto que permite su gestión en tiempo real, facilitando ajustes de color o apagado según requerimientos de eventos o fechas especiales que el Distrito requiera resaltar, lo que amplía su uso institucional y cultural.

“La nueva iluminación pone en valor la imponencia de las murallas, fomenta el uso del espacio en horario nocturno, ofreciendo una experiencia visual a la altura de la riqueza patrimonial del Centro Histórico”, destacó Gina Patricia Vélez Ortiz, asesora para el despacho del Alcalde en temas de Servicios Públicos.

En la práctica, la nueva iluminación contribuye a transformar la percepción de confianza, fortalece la sensación de seguridad, amplía los horarios de uso del espacio público y ofrece una visual más clara de la arquitectura. Por otra parte, la elección de tonos cálidos favorece la integración con el paisaje urbano, resalta los detalles urbanísticos y refuerza el carácter histórico del cordón amurallado.

Intervenciones en 2024 y 2025

El trabajo que se adelanta en este 2026 da continuidad a la modernización del sistema de alumbrado público del Centro Histórico, realizado entre 2024 y 2025 por el Distrito, a través de la Secretaría General, en articulación con el contratista EPM.

Durante ese periodo se intervinieron sectores estratégicos como La Torre del Reloj, la Plaza de los Coches, la Plaza de La Aduana, la Plaza de Santo Domingo, la Calle del Arsenal y las murallas en su parte externa, entre otros puntos de alta circulación peatonal y valor patrimonial.

Las acciones en estos dos años incluyeron la instalación de 2.309 luminarias LED, entre faroles ornamentales y proyectores RGBW, así como 362 postes y 31.678 metros de redes eléctricas, con una inversión que superó los $24.000 millones.

La tecnología implementada incorporó luminarias con temperatura de color de 2.200 K, adecuadas a la arquitectura patrimonial de Cartagena.

“Este proceso, además, de proyectar una imagen nocturna del Centro Histórico más confiable ha contribuido a dinamizar la actividad turística y comercial, promoviendo el uso y disfrute de espacios emblemáticos por parte de residentes y visitantes”, precisó Vélez Ortiz.

Con la nueva iluminación que se hace en este 2026 en el interior de las murallas, el Distrito continúa una línea de trabajo que prioriza la valorización del patrimonio urbano, integrando criterios técnicos y estéticos que proyectan al Centro Histórico como un espacio activo, seguro y plenamente habitable también en la noche.