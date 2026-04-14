Yamil Arana, el mejor gobernador de la Región Caribe, según encuesta de Datanálisis

Los más recientes resultados de medición de opinión pública evidencian un sólido respaldo ciudadano a la gestión del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien alcanza un destacado 79% de aprobación, posicionándose como el mandatario departamental con mayor favorabilidad en la Región Caribe.

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De acuerdo con el estudio de la firma encuestadora Datanálisis, este nivel de aprobación refleja la confianza de la ciudadanía en las políticas, programas y acciones implementadas por la administración departamental, así como una percepción positiva frente a su liderazgo y capacidad de gestión.

En comparación con otros mandatarios de la región, los resultados evidencian una ventaja significativa. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, registra un 71% de aprobación, seguido por Jairo Aguilar en La Guajira con 68%.

Por su parte, en el departamento del Cesar, Elvia Sanjuán alcanza un 58% de favorabilidad, mientras que en Magdalena, María Guerra obtiene un 53%.

Lucy García, de Sucre, registra un 41% de aceptación y Eduardo Verano obtiene un 36% de aprobación.

Estos resultados consolidan a Bolívar como el departamento con mayor respaldo ciudadano en la región Caribe, destacándose no solo por su alto nivel de aprobación, sino también por la diferencia frente a sus pares.

Analistas coinciden en que estos indicadores suelen estar asociados a factores como la ejecución efectiva de proyectos, la cercanía con las comunidades y la capacidad de respuesta frente a las necesidades prioritarias del territorio.

Con 12 megacolegios entregados, 27 acueductos en construcción, la inversión más alta que haya ejecutado una Gobernación de Bolívar en infraestructura vial en Cartagena, entre otros proyectos, han generado el respaldo ciudadano a la gestión de Arana.

“Cada día más motivado para seguir llevando soluciones a las comunidades de Bolívar. Son resultados que nos motivan a seguir avanzando con mayor compromiso por el bienestar de todos los bolivarenses”, expresó el mandatario.