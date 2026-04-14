UTB inaugura la segunda escultura de conexiones de acero del Caribe colombiano

Con la premisa de demostrar que lo que se enseña en clases realmente se puede hacer realidad, la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) inauguró la segunda escultura de conexiones de acero del Caribe colombiano.

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El significativo momento lo presidió el doctor Sergio Villar, director de la Especialización en Análisis y Diseño Estructural de la UTB, quien inició su intervención con una clara afirmación: “Las estructuras de acero fallan principalmente por sus conexiones”.

Con ejemplos y referencias prácticas, el profesor demostró que la recién inaugurada escultura de acero se convierte en un laboratorio vivo para los estudiantes de la UTB. Así lo explicó: “Es un aporte importante a la pedagogía y el desarrollo económico de la región (…) Hay 170 estructuras instaladas a nivel mundial, y esta es la segunda en la costa Caribe”.

La Especialización en Análisis y Diseño Estructural, precisa Sergio Villar, explora en detalle las construcciones en acero y prepara profesionales con visión global y capacidad para abordar retos estructurales complejos en diversos contextos.

Donantes de la escultura de acero UTB

El rector de la UTB, Alberto Roa Varelo; el vicerrector Andrés Marrugo, estudiantes, profesores y decanos estuvieron presentes en la inauguración junto a las empresas donantes de la escultura: Instituto Colombiano de Construcción con Acero (ICCA), J&E Estructuras y Construcción SAS.

René Jassir, director regional ICCA, aseguró que desde el instituto quieren promover las buenas prácticas de construcción en acero, y esta nueva escultura “es una manera de demostrar que lo que se muestra en clase realmente se puede hacer”.

En un acto simbólico, el rector Alberto Roa, el vicerrector Andrés Marrugo, el profesor Sergio Villar; la decana de la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Sonia Contreras, y René Jassir inauguraron la escultura al cortar la cinta frente a ella. Ratificaron, una vez más, que la UTB es la universidad de la conexión empresarial.

Especialización en Análisis y Diseño Estructural

Como mencionó el profesor Sergio Villar, la Universidad Tecnológica de Bolívar oferta una especialización que estudia en detalle las construcciones de acero, al responder a la necesidad de una infraestructura capaz de enfrentar fenómenos naturales extremos.

La Especialización en Análisis y Diseño Estructural de la UTB forma para el diseño de infraestructuras resilientes frente a sismos y eventos extremos; forma especialistas que protegen la vida humana y el patrimonio público y privado mediante soluciones estructurales seguras e innovadoras.