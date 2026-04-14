Toros del Valle arranca la temporada con doble victoria y dominio en casa
El siguiente reto será ante Caribbean Storm, con la intención de seguir sumando en casa
Toros del Valle tuvo un inicio sólido en la Liga Profesional de Baloncesto tras imponerse en sus dos primeros compromisos frente a Sabios de Manizales en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, consolidando su fortaleza como local.
En el primer encuentro, el conjunto vallecaucano se quedó con la victoria 78-62 en un partido que marcó diferencias desde el inicio gracias a su efectividad en el tiro exterior. Durante el primer tiempo, Toros encontró en los triples su principal arma ofensiva, lo que le permitió construir una ventaja cómoda y controlar el ritmo del juego. Sabios intentó mantenerse en partido con juego en la pintura y ajustes defensivos, pero la respuesta del equipo local fue constante, apoyado en una rotación efectiva y en jugadores como Payton, Singleton y Miguel Ramos, quien tuvo un impacto inmediato desde el banco.
Para la segunda mitad, el equipo caleño sostuvo la ventaja con orden defensivo y manejo del tiempo de juego, cerrando el compromiso con autoridad. La gran figura de este primer duelo fue James Montgomery, quien firmó una destacada actuación con 17 puntos, 19 rebotes y 1 asistencia, siendo determinante en ambos costados de la cancha.
En el segundo compromiso, el trámite fue diferente. Toros volvió a imponerse, esta vez con un marcador de 58-46, en un juego más cerrado y de mayor énfasis defensivo. A diferencia del primer partido, el equipo no tuvo la misma efectividad ofensiva, pero supo aprovechar los espacios y mantener el control a partir de su intensidad en defensa. Nuevamente, James Montgomery fue protagonista y se llevó el reconocimiento como MVP con una línea de 8 puntos, 17 rebotes y 1 recuperación, consolidándose como pieza clave en el arranque del torneo.
Tras el juego, el entrenador Bernardo Fitz destacó la importancia del resultado y el nivel competitivo del equipo, resaltando especialmente el trabajo defensivo como base del triunfo.
Con este arranque, Toros del Valle ya se enfoca en su próxima serie frente a Caribbean Storm, que se disputará en Cali los días 14 y 15 de abril, a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m., respectivamente.
En otros resultados de la liga, Paisas debutó con victoria 68-78 ante Caribbean Storm, con David Ojeda como MVP tras aportar 20 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes. En su segundo encuentro, el equipo volvió a imponerse con marcador de 57-75, esta vez con Marcus Wathers como figura con 18 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia.
Por su parte, Caimanes había superado a Piratas 81-76 en un partido parejo, con Yildon Mendoza como figura tras registrar 26 puntos, 16 rebotes y 3 bloqueos. Sin embargo, en el segundo encuentro de la serie, Piratas se quedó con la victoria 80-78, con una destacada actuación de Felipe Soler, quien fue el MVP con 24 puntos, 10 asistencias y 4 rebotes.
En otro resultado de la jornada, Cimarrones venció 80-74 a Club Deportivo, con Tylik Evans como la gran figura del compromiso al aportar 34 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.