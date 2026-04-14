Toros del Valle arranca la temporada con doble victoria y dominio en casa

Toros del Valle tuvo un inicio sólido en la Liga Profesional de Baloncesto tras imponerse en sus dos primeros compromisos frente a Sabios de Manizales en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, consolidando su fortaleza como local.

En el primer encuentro, el conjunto vallecaucano se quedó con la victoria 78-62 en un partido que marcó diferencias desde el inicio gracias a su efectividad en el tiro exterior. Durante el primer tiempo, Toros encontró en los triples su principal arma ofensiva, lo que le permitió construir una ventaja cómoda y controlar el ritmo del juego. Sabios intentó mantenerse en partido con juego en la pintura y ajustes defensivos, pero la respuesta del equipo local fue constante, apoyado en una rotación efectiva y en jugadores como Payton, Singleton y Miguel Ramos, quien tuvo un impacto inmediato desde el banco.

Para la segunda mitad, el equipo caleño sostuvo la ventaja con orden defensivo y manejo del tiempo de juego, cerrando el compromiso con autoridad. La gran figura de este primer duelo fue James Montgomery, quien firmó una destacada actuación con 17 puntos, 19 rebotes y 1 asistencia, siendo determinante en ambos costados de la cancha.

En el segundo compromiso, el trámite fue diferente. Toros volvió a imponerse, esta vez con un marcador de 58-46, en un juego más cerrado y de mayor énfasis defensivo. A diferencia del primer partido, el equipo no tuvo la misma efectividad ofensiva, pero supo aprovechar los espacios y mantener el control a partir de su intensidad en defensa. Nuevamente, James Montgomery fue protagonista y se llevó el reconocimiento como MVP con una línea de 8 puntos, 17 rebotes y 1 recuperación, consolidándose como pieza clave en el arranque del torneo.

Tras el juego, el entrenador Bernardo Fitz destacó la importancia del resultado y el nivel competitivo del equipo, resaltando especialmente el trabajo defensivo como base del triunfo.

Con este arranque, Toros del Valle ya se enfoca en su próxima serie frente a Caribbean Storm, que se disputará en Cali los días 14 y 15 de abril, a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m., respectivamente.

En otros resultados de la liga, Paisas debutó con victoria 68-78 ante Caribbean Storm, con David Ojeda como MVP tras aportar 20 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes. En su segundo encuentro, el equipo volvió a imponerse con marcador de 57-75, esta vez con Marcus Wathers como figura con 18 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia.

Por su parte, Caimanes había superado a Piratas 81-76 en un partido parejo, con Yildon Mendoza como figura tras registrar 26 puntos, 16 rebotes y 3 bloqueos. Sin embargo, en el segundo encuentro de la serie, Piratas se quedó con la victoria 80-78, con una destacada actuación de Felipe Soler, quien fue el MVP con 24 puntos, 10 asistencias y 4 rebotes.

En otro resultado de la jornada, Cimarrones venció 80-74 a Club Deportivo, con Tylik Evans como la gran figura del compromiso al aportar 34 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.