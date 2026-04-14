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14 abr 2026 Actualizado 11:59

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Tania Manzano es la nueva directora de la Biblioteca Pública

Expectativa genera la llegada de la comunicadora social

Tania Manzano, directora de la Biblioteca Pública / Foto Redes Sociales

Tania Manzano, directora de la Biblioteca Pública / Foto Redes Sociales

Tania Manzano, directora de la Biblioteca Pública / Foto Redes Sociales

Cúcuta

La Junta Directiva de la Biblioteca Pública eligió como nueva directora de esa entidad a la comunicadora social Tania Manzano Cabrales.

Después de la entrevista a los tres postulados, el Comisionado de Paz Luis Fernando Niño, el jefe de prensa de la Cámara de Comercio Diego Clavijo y Tania Manzano a ocupar el cargo de Director Ejecutivo de la Corporación Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero la junta directiva, escogió a la mujer de la terna, para asumir la dirección de este importante espacio cultural.

Esta junta está conformada por Rafael Sanín Blanco, como delegado del Gobernador; y Johnny Sánchez, secretario jurídico de la Gobernación, la directora encargada de la Biblioteca, Yolanda Ortiz; Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta; Óscar Gerardino Astier, director administrativo de Comfanorte; Juan David Arboleda, presidente de Corpatrimonio; Marlene Mafla de Ararat, representante legal de Viviendas y Valores; Ximena Caicedo, representante legal de Ximena Caicedo; Paola Aguilar, abogada delegada de la Alcaldía de San José de Cúcuta, y Pedro José Cuéllar Ararat, asesor jurídico delegado de Cerámica Italia.

La recién elegida agradeció a los integrantes de la junta su designación y advirtió que se convierte en un gran reto además de “realizar un sueño” de dirigir uno de los espacios más importantes para la cultura de la región.

Así mismo expresó que “la misión ahora es buscar la sostenibilidad y proyección de la entidad, reconociendo la gran labor de su antecesor durante dos décadas al dejar muy en alto el nombre de la Biblioteca Pública, en medio de la nostalgia que representa ese legado”.

Se esta a la expectativa de la posesión de la nueva funcionaria que ha enviado un mensaje de tranquilidad a los nortesantandereanos frente a su papel y a los logros que quiere alcanzar en ese espacio.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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